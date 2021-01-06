سيناتور ديمقراطي يعلن نقل صناديق أصوات المجمع الانتخابي قبل اقتحام الكابيتول

أعلن السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي عن تأمين الصناديق التي تحوي بطاقات أصوات المجمع الانتخابي، قبل تعرض قاعة مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول للاقتحام.وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب ميركلي: "تم إنقاذ أصوات الهيئة الانتخابية من قاعة مجلس الشيوخ".وأضاف: "لو لم ينقذها موظفونا المتميزون، لكانت قد أحرقت خلال الفوضى".