محتج يجلس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ الأميركي

تداول مغردون ونشطاء صورة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الأربعاء، وثقت لحظة جلوس محتج على مقعد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي إثر اقحامه. وأغلقت السلطات مبنى الكابيتول إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن للحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب. وتوقف فجأة وبشكل غير متوقع عمل مجلسي الشيوخ والنواب، اللذين كانا يناقشان الاعتراضات المقدمة على فوز بايدن، لكن مجلس النواب استأنف جلسته بعد ذلك.