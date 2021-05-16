تطوّر العمليات العسكريةً بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين ١٧ ايار مايو 2021
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تطوّر العمليات العسكريةً بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين ١٧ ايار مايو 2021

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العرب اليوم - تطوّر العمليات العسكريةً بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين ١٧ ايار مايو 2021

قطاع غزة
غزة - العرب اليوم

أكد شهود عيان وتقارير أمنية أن  الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على قطاع غزة، فجر الاثنين، بعد نحو ساعتين من الهدوء النسبي.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو تنفذ حاليا هجمات واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة".وسُمع دوي انفجارات كبيرة في كل أنحاء القطاع نتيجة للغارات.وقال شهود عيان إن استهدافات الطائرات الإسرائيلية طالت مواقع من جنوب قطاع غزة وحتى شماله.ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنّت أكثر من 100 غارة  على مدينة غزة ويمكن لسكان عسقلان سماعها.أكد شهود عيان وتقارير أمنية أن  الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على قطاع غزة، فجر الاثنين، بعد نحو ساعتين من الهدوء النسبي.
وقد أستهدفت الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة كلا من: 
- مقار حكومية منها مجمع أنصار
- شارع 8 وشارع 10وشارع الرشيد
- عدة أراضي فارغة بمنطقة الشيخ عجلين
- مواقع المقوسي وبدر واليرموك والقوقا التابعة للمقـاومة
- منزل عجور خلف مشفى الشفاء ومبني قرب مفرق أبو مازن.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو تنفذ حاليا هجمات واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة".وسُمع دوي انفجارات كبيرة في كل أنحاء القطاع نتيجة للغارات.وقال شهود عيان إن استهدافات الطائرات الإسرائيلية طالت مواقع من جنوب قطاع غزة وحتى شماله.ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إرتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلا و34 امرأة و1235 جريحا منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحـة فـي غزة أن 42 شهيدا بينهـم طبيبان وأكـثـر مـن 50 جـريـحـا فـي مـجـزرة الـيـوم فـي غـزة.
وقد ذكرت قناة كان الإسرائيلية أنه قد توقف العمل بمحطة تمار الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط بعد استهدافها بصواريخ.

  • تبع.....................

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تطوّر العمليات العسكريةً بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين ١٧ ايار مايو 2021 تطوّر العمليات العسكريةً بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين ١٧ ايار مايو 2021



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