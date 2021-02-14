سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق

أفاد مراسل RT في سوريا فجر يوم الاثنين، بأن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق.وأضاف مراسلنا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.