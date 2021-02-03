الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية

أعلنت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبيةوقالت الوكالة إن الأصوات التي ما زالت تسمع في محيط دمشق هي لتصدي تلك الدفاعات للعدوان

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