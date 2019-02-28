البشير يفوض صلاحياته الحزبية ويعلن التفرغ لرئاسة الحكومة

أعلن حزب المؤتمر الوطني في السودان، أن الرئيس عمر البشير، نقل صلاحياته الحزبية لأحمد هارون ليتفرغ لرئاسة الحكومة، حسب ما أفاد مراسلنا.

وقال أحمد هارون نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحزب برئاسة البشير، إن البشير قرر تفويض سلطاته واختصاصاته بتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي حتي يتفرغ البشير لمهامه الوطنية التي عبر عنها في خطابه الجمعة الماضية.

وأضاف، إن المكتب القيادي أبدي تفهما للخطوة واستعداده لترتيب أوضاعه الداخلية بما يضمن مساهمة الحزب بشكل إيجابي ضمن القوي السياسية الأخري في المبادرة الوطنية التي طرحها الرئيس عمر البشير.

هارون أشار إلى أن الحزب جدد تأكيده ودعمة لهذه المبادرة الوطنية، ووثيقة الحوار الوطني باعتبارها أساسا قابلا للتطور والبناء، وأن الحزب جاهز للانخراط مع أي قوي سياسية أخري للمضي في سبيل لم الشمل الوطني.

