الرئيس عون يدعو الى إعلان لبنان دولة مدنية وأتعهد بالدعوة الى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلاً الى صيغة مقبولة من الجميع تُترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة