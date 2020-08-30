الرئيس اللبناني يعلن التحقيق فى انفجار ميناء بيروت يتم بشكل سرى

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التحقيق بشأن انفجار ميناء بيروت يتم بشكل سرى وأضاف الرئيس اللبناني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد: أن رئيس الحكومة حسان دياب ربما تسرع قليلا بالقول إن التحقيق سيستغرق 5 أيام وهذه الكارثة تكونت في خلال 6 سنوات فماذا حصل خلال هذه السنوات وتابع عون قائلا : لبنان كان عصياً على التغيير والحوادث التي حصلت أخيرا ستكسر هذا الواقع فيصبح التغيير أقرب.