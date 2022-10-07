دونيتسك قوات كييف قصفت إيلوفايسك بصواريخ himars

أعلنت جمهورية دونيتسك الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة إيلوفايسك في الجمهورية بصواريخ HIMARS الأمريكية

وأشارت ممثلية دونيتسك لدى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق في منشور على "تلغرام" إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت عند منتصف الليل 6 صواريخ من أنظمة M142 HIMARS على مدينة إيلوفايسك وبلدة أومانسكويه.

وأضافت أن قوات كييف أطلقت كذلك 5 قذائف من عيار 155 مم على حيي كيروفسكي، وبتروفسكي في مدينة دونيتسك.