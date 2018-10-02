غادة والى أكدت أن محمد صلاح سوف يشارك فى حملة جديدة للتوعية من مخاطر الإدمان قريبا

قالت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، إن مكافحة الإدمان قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة، موضحة أن الوزارة تبذل جهود ضخمة فى هذا الصدد، وتابعت: "الإدمان ليس المخدرات فقط بل والكحول أيضاً، موضحة أن هناك 22 مركزا لعلاج الإدمان بالمجان ونهدف إلى إنشاء مركز فى كل محافظة.

وأضافت غادة والى، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "extra news"، أن البحث الذى أجرته الوزارة بشأن النجوم الأكثر تأثيراً فى المجتمع توصلنا إلى أن النجم العالمى محمد صلاح، ملهم للأطفال والكبار معاً، و مشاركته معنا فى الحملات السابقة للتوعية من مخاطر الإدمان رفعت الاتصالات للوزارة بنسبة بـ400% ، وتابع:"مازال على تواصل معنا وبنعمل حملة جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً..مصر تفتخر بهذا النجم".