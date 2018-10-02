غادة والى أكدت أن محمد صلاح سوف يشارك فى حملة جديدة للتوعية من مخاطر الإدمان قريبا

قالت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، إن مكافحة الإدمان قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة، موضحة أن الوزارة تبذل جهود ضخمة فى هذا الصدد، وتابعت: "الإدمان ليس المخدرات فقط بل والكحول أيضاً، موضحة أن هناك 22 مركزا لعلاج الإدمان بالمجان ونهدف إلى إنشاء مركز فى كل محافظة.
وأضافت غادة والى، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "extra news"، أن البحث الذى أجرته الوزارة بشأن النجوم الأكثر تأثيراً فى المجتمع توصلنا إلى أن النجم العالمى محمد صلاح، ملهم للأطفال والكبار معاً، و مشاركته معنا فى الحملات السابقة للتوعية من مخاطر الإدمان رفعت الاتصالات للوزارة بنسبة بـ400% ، وتابع:"مازال على تواصل معنا وبنعمل حملة جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً..مصر تفتخر بهذا النجم".
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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