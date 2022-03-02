سماع دوي انفجار قوي في كييف
آخر تحديث GMT01:50:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

سماع دوي انفجار قوي في كييف

العرب اليوم -

العرب اليوم - سماع دوي انفجار قوي في كييف

عاجل
كييف - العرب اليوم

 أكد مسؤولون أوكرانيون "وقوع انفجار قوي وسط العاصمة كييف، بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأوكرانية" من جهته، أفاد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "الانفجار كان نتيجة هجوم صاروخي" وقال المسؤولون، إنه "لم يتضح بعد مدى الضرر الذي تسبب به الانفجار، وما إذا كان قد خلّف إصابات أو ضحايا، أو موقع سقوط الصاروخ بدقة".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سماع دوي انفجار قوي في كييف سماع دوي انفجار قوي في كييف



أخبار ذات صلة

GMT 23:19 2022 الأربعاء ,02 آذار/ مارس

البنتاغون يستبعد استقدام روسيا قوات إضافية لتعزيز عمليتها في أوكرانيا
العرب اليوم - البنتاغون يستبعد استقدام روسيا قوات إضافية لتعزيز عمليتها في أوكرانيا

GMT 22:36 2022 الأربعاء ,02 آذار/ مارس

مقتل خمسة عسكريين رومانيين تحطمت مروحيتهم قرب البحر الأسود
العرب اليوم - مقتل خمسة عسكريين رومانيين تحطمت مروحيتهم قرب البحر الأسود

GMT 21:41 2022 الأربعاء ,02 آذار/ مارس

إصابة 12 جندياً سوريّا بقصف وقنص في إدلب واللاذقية
العرب اليوم - إصابة 12 جندياً سوريّا بقصف وقنص في إدلب واللاذقية

GMT 19:43 2022 الأربعاء ,02 آذار/ مارس

طهران تحتج لدى مجلس الأمن على تصريح سيناتور أميركي عن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين
العرب اليوم - طهران تحتج لدى مجلس الأمن على تصريح سيناتور أميركي عن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين

GMT 19:40 2022 الأربعاء ,02 آذار/ مارس

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأميركي لديها
العرب اليوم - موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأميركي لديها

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

جويل مردينيان بإطلالة أنثوية جذابة وساحرة

بيروت - العرب اليوم

شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورها وهي تقوم بتصوير برنامجها الجديد، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها وظهرت جويل مردينيان ، وهي توب كت باللون البيج وأختارت عليه جيب قصير باللون الأوف وايت، وعليه جاميت بنفس اللون بأكمام طويلة، واختارت حقيبة باللون البيج الفاتح، وحذاء باللون الجملي، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وأنيقة . وتركت جويل مردينيان خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري اللامع كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر و الاي شادو السموكي ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:44 2022 الأربعاء ,02 آذار/ مارس

نادين نسيب نجيم تتألق على غلاف مجلة "فوغ" الفرنسية
العرب اليوم - نادين نسيب نجيم تتألق على غلاف مجلة "فوغ" الفرنسية

GMT 16:23 2022 الأربعاء ,02 آذار/ مارس

مالك فنادق لبناني في رومانيا يستضيف أبناء وطنه الفارين من أوكرانيا
العرب اليوم - مالك فنادق لبناني في رومانيا يستضيف أبناء وطنه الفارين من أوكرانيا

GMT 19:15 2022 الأربعاء ,02 آذار/ مارس

نصائح للمُساعدة في اختيار الستائر لغرفة النوم المودرن
العرب اليوم - نصائح للمُساعدة في اختيار الستائر لغرفة النوم المودرن

GMT 20:48 2022 الأربعاء ,02 آذار/ مارس

الرئيس الفرنسي يؤكد أن الأيام المقْبلة ستكون أشدّ قسوة على أوكرانيا
العرب اليوم - الرئيس الفرنسي يؤكد أن الأيام المقْبلة ستكون أشدّ قسوة على أوكرانيا

GMT 14:10 2022 الثلاثاء ,01 آذار/ مارس

يوتيوب يُقرر وقف بث قناتي "RT" و"سبوتنيك" في أوروبا
العرب اليوم - يوتيوب يُقرر وقف بث قناتي "RT" و"سبوتنيك" في أوروبا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:22 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 06:21 2019 الأحد ,09 حزيران / يونيو

الثانوية الكابوسية.. الموت قلقا
العرب اليوم - الثانوية الكابوسية.. الموت قلقا

GMT 08:22 2019 الثلاثاء ,12 آذار/ مارس

أفضل 10 رحلات جماعية للنساء فقط حول العالم
العرب اليوم - أفضل 10 رحلات جماعية للنساء فقط حول العالم

GMT 20:28 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليو

8 فوائد تظهر أهمية المشي بالنسبة للأطفال لاكتساب المهارات
العرب اليوم - 8 فوائد تظهر أهمية المشي بالنسبة للأطفال لاكتساب المهارات

GMT 22:57 2018 الأحد ,27 أيار / مايو

عبارات محمد رمضان في "نسر الصعيد" تثير إعجاب جمهوره
العرب اليوم - عبارات محمد رمضان في "نسر الصعيد" تثير إعجاب جمهوره

GMT 06:43 2018 الأربعاء ,14 شباط / فبراير

شركة "إيكيا" تكشف عن تطويرات هائلة في تصاميم الأثاث
العرب اليوم - شركة "إيكيا" تكشف عن تطويرات هائلة في تصاميم الأثاث

GMT 01:21 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"
العرب اليوم - فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"

GMT 16:03 2019 الأربعاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

فاتنات "فور كاتس" يجتمعن مجددًا ويشعلن مواقع التوصل الاجتماعي
العرب اليوم - فاتنات "فور كاتس" يجتمعن مجددًا ويشعلن مواقع التوصل الاجتماعي

GMT 10:14 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

الطائرة رجال طائرة الأهلي يفوز على بنها في الدوري المصري
العرب اليوم - الطائرة رجال طائرة الأهلي يفوز على بنها في الدوري المصري

GMT 16:26 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبر

الجمهور يسخر من أحدث صور الراقصة دينا على "إنستغرام"
العرب اليوم - الجمهور يسخر من أحدث صور الراقصة دينا على "إنستغرام"

GMT 04:33 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبر

صور مُسرّبة جديدة تستعرض هاتف آيفون الاقتصادي بحجم 6.1 إنش
العرب اليوم - صور مُسرّبة جديدة تستعرض هاتف آيفون الاقتصادي بحجم 6.1 إنش

GMT 01:55 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

"Bottega Veneta تقود صيحة جديدة ومميزة في عالم الأزياء"
العرب اليوم - "Bottega Veneta تقود صيحة جديدة ومميزة في عالم الأزياء"

GMT 06:56 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

دراسة بريطانية تؤكد أن الرجال يكذبون ضعف النساء
العرب اليوم - دراسة بريطانية تؤكد أن الرجال يكذبون ضعف النساء

GMT 08:20 2016 السبت ,07 أيار / مايو

فوائد الشاي الأسود لعلاج من ضغط الدم
العرب اليوم - فوائد الشاي الأسود لعلاج من ضغط الدم

GMT 11:36 2016 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

طفلة أميركية تحقق شهرة واسعة على الإنترنت بسبب مقاطع رقص الزومبا
العرب اليوم - طفلة أميركية تحقق شهرة واسعة على الإنترنت بسبب مقاطع رقص الزومبا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab