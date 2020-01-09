أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" اختطف ثلاثة مدنيين غربي العراق.وذكر المصدر لـ RT أن "مجموعة من عناصر التنظيم قامت باختطاف ثلاثة مدنيين بعد تعرضها لقرية سوسن في محافظة الأنبار".وأضاف أن "عناصر التنظيم هربوا باتجاه عمق الصحراء"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.