أعلن التحالف الدولي ضد "داعش" تعليق الأنشطة العسكرية في العراق حاليا، للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.

ووفق سلسلة من التغريدات عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، لفت التحالف الدولي إلى أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد "داعش"، مشيرا إلى أنه يركز جهوده في 5 مجالات، وقال: "على الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، إلا أن الأنشطة تستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار وتعطيل التمويل".