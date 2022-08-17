إعلام إسرائيلي يؤكد أن حماس أوقفت فجر الأربعاء خلية من الوحدة الصاروخية لسرايا القدس

أفادت قناة I24 الإسرائيلية بأن "حركة حماس أوقفت فجر الأربعاء خلية من الوحدة الصاروخية لسرايا القدس ومنعتها من نصب الصواريخ في مرابض تتبع لها شمال غرب قطاع غزة". وقالت القناة نقلا عن مصادر مطلعة إن "مجموعة مسلحة من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أوقف فجر الأربعاء خلية من الوحدة الصاروخية لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ومنعتها من تربيض صواريخ في مرابض تتبع لها شمال غرب قطاع غزة". وأضافت المصادر أن "تلك المجموعة من حماس أوقفت خلية الجهاد وصادرت منها الصواريخ، كما أنها صادرت بطاقات التنسيق المشترك والتي تسمح لخلايا التنظيمات في القطاع بالتحرك بحرية". وأشارت إلى أنه "بعد احتجاز أفراد الخلية أفرج عنهم بعد تدخل قيادات عسكرية كبيرة من التنظيمين. وأجرت قيادتا حماس والجهاد جلسة مشتركة فجرا وتقرر تشكيل لجنة تحقيق". وأكدت أن "سرايا القدس اتخذت قرارا بعد الجولة الأخيرة بالانسحاب من غرفة العمليات المشتركة. وجاء القرار بسبب خذلان حركة حماس، للجهاد في الجولة الأخيرة".