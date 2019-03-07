اندلاع حريق بمركب سياحي في القاهرة

اندلع حريق في مركب سياحي يرسو في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء الخميس، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ونشب الحريق في منطقة كورنيش المعادي، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث بعد أن تلقت غرفة عملياتها، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب الحريق.

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على لقطات فيديو تظهر ألسنة اللهب في موقع الحادث، فيما تتصاعد الأدخنة السوداء إلى السماء.

وقال بيان للحماية المدنية إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأوضح البيان: "ورد بلاغ من الحماية المدنية بنشوب حريق بالعائمة السياحية في شارع كورنيش النيل في حي المعادي".

وتابع أن "الحريق بمركب ملك للشركه المصرية الإيطالية وترسو على مرسى الشركه المصرية للفنادق العائمة (...) وجار الإطفاء دون حدوث إصابات".

وقال مصدر أمني إن التحقيق جار للوقوف على ملابسات الحريق.