وسائل إعلام أميركية تؤكد إصابة المستشار في البيت الأبيض ستيفن ميلر بكورونا

أفادت قناة "إن بي سي" الأميركية بأن المستشار في البيت الأبيض ستيفن ميلر أصيب بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة "رويترز" عن ميلر قوله إنه كان يعمل عن بعد ويخضع للحجر في الأيام الخمسة الأخيرة، مضيفا أن نتيجة فحصه كانت إيجابية يوم الثلاثاء.وكانت كايتي ميلر، زوجة ستيفن ميلر والمتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بينس، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد في شهر مايو المنصرم.

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