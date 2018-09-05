الحوثيون يعلنون إسقاط مروحية أباتشي تابعة للتحالف العربي في الحديدة

أعلن الحوثيين أن "دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة مروحية من نوع أباتشي تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في منطقة دوار الحديدة".

وحذر رئيس اللجنة الثورية العليا لأنصار الله، محمد علي الحوثي، التحالف من "التصعيد خلال الأيام القليلة القادمة".