حالات اختناق بغازات مجهولة في بلدتين شمال غرب حماة بعد استهدافهما بقذائف صاروخية

قال مصدر طبي مساء يوم السبت، إن عدد من المدنيين من بينهم أطفال أصيبوا بحالات اختناق لاستنشاقهم مواد غازية مجهولة في بلدتي الرصيف والعزيزية بسهل الغاب شمال غرب حماة.

وأضاف أن حالات الاختناق سجلت إثر قيام الفصائل المسلحة بإستهدف البلدتين بقذائف صاروخية.

وصرح مدير مشفى السقيلبية الوطني بوصول 21 شخصا مصابين باختناق