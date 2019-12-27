التحالف يؤكد الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك أدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي
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التحالف يؤكد الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك أدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي مقتل متظاهر في ساحة الوثبة بالعاصمة العراقية بغداد خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب مجلس الوزراء السوداني يجيز مشروع موازنة عام 2020 ويحيل المشروع لاجتماعه المشترك مع المجلس السيادي وزير المالية السوداني يؤكد أن الحكومة مستمرة في دعم القمح وإمدادات الغاز للمنازل بسبب تأثيرهما المباشر على الأسر الفقيرة تحطم طائرة إيرانية قرب الحدود العراقية المسماري يؤكد انسحاب كبير لميليشيات طرابلس من الخطوط الأمامية إلى الداخل المسماري يؤكد أن جميع الليبيين يدعمون الجيش الوطني في معركة ضد الميليشيات الإرهابية جرح أحد عناصر الشرطة العراقية إثر سقوط قذائف هاون على قاعدة عسكرية توجد بها قوات أميركية في كركوك الرئاسة التركية تؤكد أن حكومة الوفاق الليبية طلبت دعما عسكريا منا وسنحترم اتفاقنا معها الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على كامل طريق المطار بالعاصمة طرابلس
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التحالف يؤكد الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك أدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي

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العرب اليوم - التحالف يؤكد الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك أدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك
بغداد - العرب اليوم

التحالف يؤكد الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك أدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي

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التحالف يؤكد الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك أدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي التحالف يؤكد الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك أدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي



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