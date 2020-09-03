اليونان تعلن لا محادثات مقررة مع تركيا بشأن التوترات في المتوسط

أعلنت اليونان مساء الخميس أنه لا وجود لمحادثات مقررة بينها وبين تركيا لتخفيف التوترات المتزايدة بين البلدين في شرق المتوسط ونفت بذلك ما أعلنه حلف شمال الأطلسي من أنه سيستضيف "محادثات تقنية" بين أثينا وأنقرة لحل هذه الأزمة وجاء النفي اليوناني بعيد ساعات من إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تغريدة على "تويتر" أن اليونان وتركيا ستعقدان محادثات في مقر الحلف بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط، حيث يختلف البلدان على الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز.