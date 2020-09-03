اليونان تنفي موافقتها على إجراء مباحثات مع تركيا بوساطة حلف الناتو

نفت وزارة الخارجية اليونانية، موافقتها على إجراء مباحثات ثنائية مع تركيا بوساطة حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ لإنهاء الخلاف القائم بسبب أطماع أنقرة في موارد البحر المتوسط وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان اليوم الخميس: إن المعلومات المنشورة التي تزعم أن اليونان وتركيا اتفقتا على إجراء ما يسمى بـ"المحادثات الفنية" بشأن تهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط لا تتطابق مع الواقع"، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسي وكان الأمين العام "للناتو"، ينس ستولتنبرغ أعلن في وقت سابق من اليوم اتفاق بين أنقرة وأثينا على إجراء مباحثات فنية عبر حلف الناتو لحل النزاع العسكري لتهدئة الأوضاع في شرق المتوسط.