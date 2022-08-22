تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /22.08.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

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شويغو: مقاتلة "سو – 57 " استعرضت "مؤهلاتها" في العملية العسكرية الخاصة

الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 عنصر من القوميين المتطرفين في أوكرانيا خلال اليوم الماضي

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قديروف يعلن بدء تطهير منطقة بسكي في دونيتسك من الألغام

القوى البحرية الروسية تدمر مستودعا لصواريخ "هيمارس" الأمريكية بأوديسا (فيديو)

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

الحكومة البولندية تكشف عن مقدار قيمة مساعدات بلادها لأوكرانيا

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بايدن وشولتش وماكرون وجونسون يدعون لتسريع زيارة خبراء الوكالة الذرية إلى محطة زابوروجيه

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العثور على مسؤول كبير في جهاز الأمن الأوكراني ميتا

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صحيفة أمريكية تحذر من طموحات روسيا بالقطب الشمالي وتدعو واشنطن لـ"الاستيقاظ"

نائب روسي: القناعة بأن كييف تقف وراء جريمة قتل داريا دوغينا تزداد

الخارجية الروسية: واشنطن تنتهج سياسة عدوانية تجاه روسيا

ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي