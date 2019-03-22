نائبة إسرائيلية تؤكد أن إعلان ترامب بشأن الجولان لن يغير شيئا

دعت عضو البرلمان الإسرائيلي، كسينيا سفيتلوفا، إلى عدم المبالغة في أهمية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توجه بلاده إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.