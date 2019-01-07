تباحث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفياً الاثنين في "الاعتقال التعسّفي لكنديَّين في الصين" منذ 10 ديسمبر الفائت وطالبا بكين بإطلاق سراحهما، بحسب ما أعلنت أوتاوا.

وحسب فرانس برس، قالت الحكومة الكندية في بيان، إن ترودو وترامب ناقشا أيضاً "الطلب الذي أرسلته الولايات المتّحدة إلى كندا لتسلّم" المديرة الماليّة لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو التي أوقفتها أوتاوا بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأضاف البيان، أنّ ترودو وترامب "جدّدا التأكيد على أهمية احترام استقلالية القضاء وسيادة القانون" في هذا الملف.

نقلا عن اسكاس نيوز