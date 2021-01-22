تخصيص 50 مليار ليرة تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

وقع رئيس لبنان العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، المرسوم الرقم 7401 القاضي بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، على أن توزع هذه التعويضات وفق الآلية التي وضعتها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستنادا إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية. وفق مواقع إخبارية لبنانية.وطلب عون من قائد الجيش العماد جوزف عون الإيعاز إلى من يلزم الإسراع في توزيع هذه التعويضات وفق الأولوية المحددة.