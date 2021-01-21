ميشال عون يؤكد ارتفاع أعداد المصابين يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الخميس، عن تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل للبنان، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إلى غاية 8 شباط/ فبراير المقبل، وأنه تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية.وأشار عون، إلى أن "أعداد المصابين بالفيروس، ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الأمر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها، منوها إلى الجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد".

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في مستهل الاجتماع: إننا "نسعى لزيادة عدد الأسرة الخاصة بعناية المصابين بالكورونا في المستشفيات. والمنصة الإلكترونية للنظر في الحالات الخاصة أو الطارئة التي توجب إعطاء إستثناءات لقرار الإغلاق التام سوف تستمر وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية".

وأكد دياب، أن "الإجراءات التي تتخذها الحكومة، جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء".