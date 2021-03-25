الصين تفرض عقوبات على شركات ومواطنين بريطانيين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أنها فرضت عقوبات على شركات ومواطنين بريطانيين، مشددة على الاحتفاظ بحقها بفرض مزيد من العقوبات.ولفتت الوزارة، إلى أنها فرضت عقوبات على 9 أفراد، وأربع شركات، بسبب "نشرهم أكاذيب بشأن إقليم شينجيانغ".