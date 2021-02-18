وزارة الخارجية الصينية تعلن على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني للخروج من المأزق
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وزارة الخارجية الصينية تعلن "على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني "للخروج من المأزق"

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العرب اليوم - وزارة الخارجية الصينية تعلن "على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني "للخروج من المأزق"

وزارة الخارجية الصينية
بكين - العرب اليوم

 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، إن بكين تؤمن بأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني "هي الطريق الصحيحة الوحيدة للخروج من المأزق."  وجاءت تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عندما طُلب منها التعليق على التقارير ذات الصلة بشأن الملف النووي الإيراني.

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وزارة الخارجية الصينية تعلن على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني للخروج من المأزق وزارة الخارجية الصينية تعلن على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني للخروج من المأزق



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