قوات الاحتلال تعتقل أخوين من الأغوار الشمالية
آخر تحديث GMT00:50:40
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تعتقل أخوين من الأغوار الشمالية

العرب اليوم -

العرب اليوم - قوات الاحتلال تعتقل أخوين من الأغوار الشمالية

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
الأغوار - العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أخوين من منطقة المالح بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة واعتقلت الأخوين محمد ومصطفى خليل زواهرة.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قوات الاحتلال تعتقل أخوين من الأغوار الشمالية قوات الاحتلال تعتقل أخوين من الأغوار الشمالية



أخبار ذات صلة

GMT 23:39 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

التحالف العربي يستهدف مواقع تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة في صنعاء
العرب اليوم - التحالف العربي يستهدف مواقع تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة في صنعاء

GMT 23:13 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

غوايدو لا يستبعد تدخلا عسكريا أميركيا في فنزويلا إذا اقتضت الضرورة
العرب اليوم - غوايدو لا يستبعد تدخلا عسكريا أميركيا في فنزويلا إذا اقتضت الضرورة

GMT 21:40 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

واشنطن تجري اتصالات بأفراد في جيش فنزويلا لدعوتهم للانشقاق
العرب اليوم - واشنطن تجري اتصالات بأفراد في جيش فنزويلا لدعوتهم للانشقاق

GMT 00:36 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بشكل كامل من سورية بحلول نهاية أبريل
العرب اليوم - الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بشكل كامل من سورية بحلول نهاية أبريل

GMT 01:34 2019 الخميس ,07 شباط / فبراير

فرنسا تسلم قطر أول دفعة من طائرات "رافال "
العرب اليوم - فرنسا تسلم قطر أول دفعة من طائرات "رافال "

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قوات الاحتلال تعتقل أخوين من الأغوار الشمالية قوات الاحتلال تعتقل أخوين من الأغوار الشمالية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا من اللون الأخضر بقيمة 2100 جنيه إسترليني

انتقادات لإطلالة ميدلتون في "أسبوع الصحة العقلية "

لندن - العرب اليوم

ارتدت كيت ميدلتون، دوقة كامبردج، صاحبة الـ 37 عامًا، فستانًا من اللون الأخضر، بقيمة 2100 جنيه إسترليني، مع حذاء بقيمة 300 جنيه إسترليني، أثناء زيارة مدرسة "لافندر" الابتدائية في أنفيلد شمال لندن، كجزء من سلسلة الزيارات، بمناسبة أسبوع الصحة العقلية للأطفال. ونشرت إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، "هاشتاغ"، تحت عنوان "جيب العيون" مُعلقة بأن الفستان لم يكن سعيدًا أبدًا لإخراجه من الخزانة ذاك اليوم. ففي الصور يظهر الفستان الأخضر بجيبين لهما زر في وسطهما، ما جعلهما يبدوان كعينين، ومع وجود ثنية في ملابسها، أصبح على شكل فم ويبدو مضحكًا، وفي إحدى الصور، تمسك الدوقة حقيبتها ليظهر الوجه الأخضر كوميديًا، وفي صورة أخرى، تبدو وكأنها تخنق هذا الوجه خلف حقيبتها. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - كيت ميدلتون أنيقة أثناء زيارتها هيئة الإذاعة البريطانية - ميدلتون تظهر بإطلالة أنيقة خلال نزهة في "إسيكس"…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:02 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

داليا يوسف تكشف تفاصيل مجموعة الربيع والصيف 2019
العرب اليوم - داليا يوسف تكشف تفاصيل مجموعة الربيع والصيف 2019

GMT 06:03 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

احتجاجات في أوغندا لاستخدام النساء للجذب السياحي
العرب اليوم - احتجاجات في أوغندا لاستخدام النساء للجذب السياحي

GMT 05:36 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

تعرَّفي على مميزات ديكورات شقق استديو بألوان الباستيل
العرب اليوم - تعرَّفي على مميزات ديكورات شقق استديو بألوان الباستيل

GMT 04:53 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

المطرب الراحل محمود عبد العزيز نجم الاحتجاجات
العرب اليوم - المطرب الراحل محمود عبد العزيز نجم الاحتجاجات

GMT 05:01 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

"مراسلون بلا حدود" تكشّف "السجل الأسود" لطهران بحق الصحافيين
العرب اليوم - "مراسلون بلا حدود" تكشّف "السجل الأسود" لطهران بحق الصحافيين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:13 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

انتحار والد منى فاروق بطلة الفيديو الفاضح
العرب اليوم - انتحار والد منى فاروق بطلة الفيديو الفاضح

GMT 03:07 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

المخرج خالد يوسف يغادر الي باريس فور القبض علي مني فاروق وشيما الحاج
العرب اليوم - المخرج خالد يوسف يغادر الي باريس فور القبض علي مني فاروق وشيما الحاج

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 11:09 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

تصرفات يفعلها الرجل بتلقائية تضعف الرغبة الجنسية للمرأة
العرب اليوم - تصرفات يفعلها الرجل بتلقائية تضعف الرغبة الجنسية للمرأة

GMT 14:59 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبر

مخرجو أفلام حرب أكتوبر
العرب اليوم - مخرجو أفلام حرب أكتوبر

GMT 11:59 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

الدلالة الاقتصادية والسياسية زيارة السيسي للأمم المتحدة
العرب اليوم - الدلالة الاقتصادية والسياسية زيارة السيسي للأمم المتحدة

GMT 04:03 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

مروة البغدادي توضح طبيعة تصميماتها لشتاء 2019
العرب اليوم - مروة البغدادي توضح طبيعة تصميماتها لشتاء 2019

GMT 23:29 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الطاقة الخضراء تشكّل مصدر قوة جديد للمغرب
العرب اليوم - الطاقة الخضراء تشكّل مصدر قوة جديد للمغرب

GMT 17:55 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

بوشهري تعلن تفعيل الحكومة خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار
العرب اليوم - بوشهري تعلن تفعيل الحكومة خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار

GMT 04:02 2018 السبت ,18 آب / أغسطس

بحيرة الدب الكبير أشهر المناطق السياحية في كندا
العرب اليوم - بحيرة الدب الكبير أشهر المناطق السياحية في كندا

GMT 12:06 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

السينما الخالدة
العرب اليوم - السينما الخالدة

GMT 04:53 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

المليجي تؤكّد أن هدفها وصول تصميماتها إلى أكثر عدد من الناس
العرب اليوم - المليجي تؤكّد أن هدفها وصول تصميماتها إلى أكثر عدد من الناس

GMT 22:12 2013 الإثنين ,18 شباط / فبراير

مصممة الأزياء بوم هوغ تقدم عارضات عاريات مرتديات القبعات فقط
العرب اليوم - مصممة الأزياء بوم هوغ تقدم عارضات عاريات مرتديات القبعات فقط

GMT 21:56 2015 الأربعاء ,21 كانون الثاني / يناير

جيهان العلي تنشر صورة رومانسية تجمعها بزوجها علامة
العرب اليوم - جيهان العلي تنشر صورة رومانسية تجمعها بزوجها علامة

GMT 14:00 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

افتتاح معرض "مية ولون" للفنانة صفاء شقير في متحف محمود درويش
العرب اليوم - افتتاح معرض "مية ولون" للفنانة صفاء شقير في متحف محمود درويش

GMT 17:41 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

المواطنون البحرينيون في مصر يدلون بأصواتهم بالانتخابات النيابية
العرب اليوم - المواطنون البحرينيون في مصر يدلون بأصواتهم بالانتخابات النيابية

GMT 06:13 2018 الخميس ,16 آب / أغسطس

جبال الوسط الألمانية تجتذب الزائرين بمشاهد شتوية خلابة
العرب اليوم - جبال الوسط الألمانية تجتذب الزائرين بمشاهد شتوية خلابة

GMT 23:31 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو

سعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الاثنين
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الاثنين

GMT 06:28 2014 الإثنين ,01 أيلول / سبتمبر

الفنان السعودي محمد المفرح يستأنف العمل في مسلسل بيوت من تراب
العرب اليوم - الفنان السعودي محمد المفرح يستأنف العمل في مسلسل بيوت من تراب

GMT 17:58 2019 الأحد ,06 كانون الثاني / يناير

منتخب يد تونس يهزم اليابان في بطولة يالو كاب السويسرية
العرب اليوم - منتخب يد تونس يهزم اليابان في بطولة يالو كاب السويسرية

GMT 03:21 2015 الثلاثاء ,28 إبريل / نيسان

اللون الزهري الأفضل في غرف النوم للحصول على الجاذبية
العرب اليوم - اللون الزهري الأفضل في غرف النوم للحصول على الجاذبية
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab