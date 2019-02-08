قوات الاحتلال تعتقل أخوين من الأغوار الشمالية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أخوين من منطقة المالح بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة واعتقلت الأخوين محمد ومصطفى خليل زواهرة.