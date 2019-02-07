الجيش الإسرائيلي يحبط هجوماً إيرانياً جديداً
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الجيش الإسرائيلي يحبط هجوماً إيرانياً جديداً

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العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يحبط هجوماً إيرانياً جديداً

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي
غزة - العرب اليوم

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن إحباط الجيش الإسرائيلي لهجمات إيرانية جديدة.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أحبط عدة هجمات سيبرانية مصدرها إيران، على منظومة الإنذار المُبكر التابعة للجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي.

وأوردت الصحيفة العبرية أن وحدة "السايبر" في الجيش الإسرائيلي، أحبطت خلال العام المنصرم، 130 محاولة إيرانية، لتنفيذ هجمات سيبرانية على منظومة صفارات الإنذار في إسرائيل. 

وقالت الصحيفة العبرية، إن وحدة "السايبر" في الجيش الإسرائيلي، تعقبت مجموعة "هاكر" حاولت اختراق منظومة الإنذار المبكر بداية العام الماضي، واكتشفت أنها من إيران، حيث عكفت هذه المجموعة، ولعشرات المرات، على تشويش منظومة الإنذار المبكر التابعة للجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي. وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وحدة "السايبر" في الجيش الإسرائيلي نجحت في إحباط كافة هذه المحاولات، التي كلفت إيران أكثر من مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة "حماس" حاولت كذلك تنفيذ هجوم سيبراني على منظومة المراقبة، التابعة لقيادة منطقة الوسط في الجيش الإسرائيلي، وذلك من أجل جمع المعلومات عن نشاطات الجيش بالضفة، وأن وحدة "السايبر" في الجيش أحبطت هذه المحاولة.    

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الجيش الإسرائيلي يحبط هجوماً إيرانياً جديداً الجيش الإسرائيلي يحبط هجوماً إيرانياً جديداً



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الجيش الإسرائيلي يحبط هجوماً إيرانياً جديداً الجيش الإسرائيلي يحبط هجوماً إيرانياً جديداً



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