رئيس وزراء فلسطين يؤكد أن صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية يظهر تنامي العنصرية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية المتوقعة تظهر تنامي مظاهر «التطرف والعنصرية» وذلك بعد تحقيق تحالف الصهيونية الدينية نتائج متقدمة في تصويت الثلاثاء، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وجاءت تصريحات اشتية في أعقاب تضاعف عدد مقاعد تحالف الصهيونية اليهودية إلى 14 على ما أشارت إليه استطلاعات الرأي ونوّه رئيس الوزراء إلى أن النتائج لم تفرز «شريكا للسلام».