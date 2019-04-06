انفجار ضخم وحريق في مبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، انفجار كبير فى مبنى بوسط العاصمة، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والحماية المدنية للتعامل مع الحريق الكبير الذى إندلع داخل المبنى.

قوات الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق

وخلال محاولة السيطرة على الحريق من قبل قوات الإطفاء وقع انفجار ضخم هز أركان المنطقة، قبل أن يتمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق فى النهاية والسيطرة على الموقف بشكل كامل