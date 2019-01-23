الإخبارية السورية تعاقب مذيعا من كوادرها لخطأ عند تغطيته الحريق المأساوي

الإخبارية السورية تعاقب مذيعا من كوادرها لخطأ عند تغطيته الحريق المأساوينشرت قناة "الإخبارية" السورية على موقعها "فيسبوك"، اعتذارا لمتابعيها، عن خطأ في تغطية خبر حريق وقع في منطقة العمارة بدمشق، وتسبب بوفاة 7 أطفال أشقاء.

وأكدت القناة في الاعتذار، معاقبة "المذيع والمحرر في القناة صفوان علي، بإيقافه عن العمل لمدة شهر، بسبب الخطأ في اللقاء الذي أجراه مع والد الضحايا".

ولم تذكر القناة سبب العقوبة أو الخطأ الذي ارتكبه المحرر، إلا أن رواد التواصل الاجتماعي، رجحوا أن تكون الأسئلة التي طرحها على والد الضحايا كانت الدافع إلى توجيه الانتقادات على مواقع فيسبوك وتويتر.