تشاد تُعلن فرض حظر التجول في مناطق مضطربة أمنياً

أعلن رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو فرض حظر التجول في عدد من المدن التشادية من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، نظراً للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

وأوضح في تصريح له مساء الخميس، أن فرض حظر التجول سيظل ساري المفعول حتى الاستعادة الكاملة للأمن في مناطق الاضطرابات.