محكمة إيرانية تسجن جنديا سابقا في البحرية الأمريكية 10 سنوات

أكد محامي عائلة الجندي السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت أن محكمة إيرانية قضت على موكله بالسجن عشرة أعوام، بعد اعتقاله في يوليو الماضي.

وقال المحامي مارك زيد، إن "وايت أدين بتهمتي إهانة الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، ونشر صورة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في جلستين منفصلتين في السادس والتاسع من مارس".

وأضاف المحامي أن الأسس التي استندت إليها التهمة الأولى ليست واضحة، أما التهمة الثانية فقد وجهت له على ما يبدو بعدما نشر صورة له وهو جالس بجوار امرأة إيرانية.