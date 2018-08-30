البحرية الأمريكية تضبط قاربًا محملًا بالأسلحة والبنادق فى خليج عدن



صرح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية بأن القوات البحرية ضبطت مئات من قطع الأسلحة الصغيرة بينها بنادق كلاشنيكوف في قارب بخليج عدن.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء، وأن طاقم المدمرة يو إس إس جيسون دونام اعتلى القارب الشراعي الذي لا يرفع أي أعلام، وفقا لسكاى نيوز.

وامتنع المسؤول عن التعليق على وجهة القارب لكنه قال إن الأمر قيد التحقيق.