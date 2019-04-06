الرئيس السنغالي يكلّف محمد بون بتشكيل حكومة جديدة

كلّف الرئيس السنغالي ماكي صال، مساء السبت، رئيس الوزراء المستقيل، محمد بون عبدالله ديون، بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت الإذاعة السنغالية أن الرئيس ماكي صال كلف عبدالله بون أيضًا بشغل منصب وزير الدولة، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، بعد أقل من 24 ساعة على تقديم استقالته للرئيس.