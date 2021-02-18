وزير الدفاع الأميركي يجري اتصالا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستين، اتصالا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما نقله موقع وزارة الدفاع الأميركية.وأفاد البيان بأنه جرى خلال المكالمة "التأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية."وأضاف البيان أن "الوزير دان الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيونعلى السعودية، وأعرب عن التزامه بمساعدة السعودية في الدفاع عن حدودها."