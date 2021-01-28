لويد أوستين يشيد باستضافة ألمانيا للقوات الأميركية

شكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين ألمانيا على استضافتها للقوات الأميركية على أراضي البلاد، وذلك وسط التوقعات بتراجع الإدارة الأميركية الجديدة عن خطط سحب قواتها من ألمانيا.وقال البنتاغون في بيان له في أعقاب الاتصال الهاتفي بين أوستين ووزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، يوم الأربعاء، إن "الوزير أوستين أعرب عن امتنانه لألمانيا على مواصلتها استضافة القوات الأميركية".

وكشف مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"رويترز" أن أوستين أكد للوزيرة الألمانية أن الولايات المتحدة ستنسق خطواتها اللاحقة مع ألمانيا.ويخطط البنتاغون لإعادة النظر في تمركز القوات الأميركية حول العالم، بما في ذلك قرار الرئيس السابق دونالد ترامب سحب جزء من القوات الأميركية من ألمانيا.وتقضي خطة ترامب بسحب نحو 6 آلاف من العسكريين الأميركيين من ألمانيا وإعادة نشرهم في مناطق أخرى.