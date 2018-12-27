الخارجية البحرينية تؤكد أهمية منع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤون سورية الداخلية
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الخارجية البحرينية" تؤكد أهمية منع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤون سورية الداخلية"

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العرب اليوم - الخارجية البحرينية" تؤكد أهمية منع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤون سورية الداخلية"

الخارجية البحرينية
المنامة -العرب اليوم

الخارجية البحرينية" تؤكد أهمية منع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤون سورية الداخلية"

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الخارجية البحرينية تؤكد أهمية منع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤون سورية الداخلية الخارجية البحرينية تؤكد أهمية منع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤون سورية الداخلية



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الخارجية البحرينية تؤكد أهمية منع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤون سورية الداخلية الخارجية البحرينية تؤكد أهمية منع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤون سورية الداخلية



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