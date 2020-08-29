حريق كبير فى غابات وادى جهنم شمال لبنان

اندلع حريق كبير فى غابات وادى جهنم فى محافظة عكار شمال لبنان، وأتى على المئات من أشجار السنديات والقطلب والصنوبر والسرو وغيرها من الاشجار الحرجية المعمرة، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت.