الداخلية اللبنانية تعلن القبض على 3 متهمين في اغتصاب فتاة فيرمونت

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم السبت، القبض على 3 مصريين، بناءً على كتاب من الإنتربول المصري للاشتباه تورطهم في اغتصاب فتاة فيرمونت عام 2014 وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان لها السبت: "ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم مؤخّراً- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة».