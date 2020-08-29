السيسي يُكلّف «عبدالشافي» برئاسة هيئة الرقابة الإدارية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، قرارًا جمهوريًا بتكليف حسن عبدالشافي أحمد بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من 30 أغسطس الجاري صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.