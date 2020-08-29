الرئيس السيسي يتمنى الشفاء العاجل لرئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي

تمنى الرئيس عبد الفتاح السيسى الشفاء العاجل لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك » : « فائق الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء اليابان شينزو آبي، الذي اتمني له الشفاء العاجل ... رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير .. وصديقًا وشريكًا داعمًا لمصر له اسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان».