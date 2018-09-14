تجدد الخلاف بين إيطاليا ومالطا بسبب الهجرة

تجدد الخلاف بين إيطاليا ومالطا حول الهجرة اليوم ، حيث اتهمت روما، الدولة الجزيرة بالفشل في اعتراض قوارب من شمال أفريقيا، مما أتاح لها فرصة الوصول إلى الشواطئ الإيطالية.