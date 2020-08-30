الرئيس عون عن تحميله مسؤولية انفجار المرفأ يعلن رئيس الجمهورية يسهر على التنفيذ ولا يستطيع أن يسهر على تنفيذ أمر لا يعلم به وقضية المتفجرات لم أكن أعلم بها وعندما وصلني الخبر كان الوقت قد فات
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الرئيس عون عن تحميله مسؤولية انفجار المرفأ يعلن رئيس الجمهورية يسهر على التنفيذ ولا يستطيع أن يسهر على تنفيذ أمر لا يعلم به وقضية المتفجرات لم أكن أعلم بها وعندما وصلني الخبر كان الوقت قد فات

العرب اليوم -

العرب اليوم - الرئيس عون عن تحميله مسؤولية انفجار المرفأ يعلن رئيس الجمهورية يسهر على التنفيذ ولا يستطيع أن يسهر على تنفيذ أمر لا يعلم به وقضية المتفجرات لم أكن أعلم بها وعندما وصلني الخبر كان الوقت قد فات

الرئيس اللبناني ميشال عون
بيروت - العرب اليوم

الرئيس عون عن تحميله مسؤولية انفجار المرفأ يعلن رئيس الجمهورية يسهر على التنفيذ ولا يستطيع أن يسهر على تنفيذ أمر لا يعلم به وقضية المتفجرات لم أكن أعلم بها وعندما وصلني الخبر كان الوقت قد فات

 

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الرئيس عون عن تحميله مسؤولية انفجار المرفأ يعلن رئيس الجمهورية يسهر على التنفيذ ولا يستطيع أن يسهر على تنفيذ أمر لا يعلم به وقضية المتفجرات لم أكن أعلم بها وعندما وصلني الخبر كان الوقت قد فات الرئيس عون عن تحميله مسؤولية انفجار المرفأ يعلن رئيس الجمهورية يسهر على التنفيذ ولا يستطيع أن يسهر على تنفيذ أمر لا يعلم به وقضية المتفجرات لم أكن أعلم بها وعندما وصلني الخبر كان الوقت قد فات



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