الرئيس عون عن تحميله مسؤولية انفجار المرفأ يعلن رئيس الجمهورية يسهر على التنفيذ ولا يستطيع أن يسهر على تنفيذ أمر لا يعلم به وقضية المتفجرات لم أكن أعلم بها وعندما وصلني الخبر كان الوقت قد فات