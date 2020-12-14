أول رد فعل لترامب عقب الهزيمة الإنتخابية

توقع الدكتور جبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية بعد تصويت المجمع الانتخابي؛ موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلجأ إلى القضاء وأشار صوما خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» إلى أن المحكمة العليا قد تصدر حكما بشأن نتائج ولاية جورجيا وتابع «ترامب حصل على أرقام كبيرة في الانتخابات الحالية، ستكون داعم له حال اتخاذه قرار الترشح خلال انتخابات 2024».