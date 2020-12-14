ترامب يفوز بأصوات مونتانا وبايدن يحسم ماساتشوستس لصالحه

منحت ولاية مونتانا الأمريكية أصواتها الـ3 بالمجمع الانتخابي لصالح دونالد ترامب في التصويت الذي تم اليوم الاثنين بينما نجح الديمقراطي جو بايدن في الفوز بأصوات ماساتشوستس الـ11 في المجمع الانتخابي بعدما حصل على 66% من إجمالي الأصوات الشعبية مقابل 32% من الأصوات حصل عليها ترامب وكان آخر 5 حكام لولاية ماساتشوستس جمهوريين، بما في ذلك حاكمها الحالي تشارلي بيكر، إلا أن الجمهوريون لم يحصلوا على أصوات الولاية منذ عام 1984