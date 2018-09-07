تجنيد 1200 طفل في نزاع جنوب السودان

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال والنزاعات المسلحة فرجينيا غامبا، أن المتمردين وحكومة جنوب السودان قاما بتجنيد نحو 1200 طفل في صفوفهما بصورة قسرية خلال عام 2017.

وكشفت غامبا لدى ختام زيارة رسمية استغرقت 4 أيام إلى جوبا عن ارتكاب 738 حالة انتهاك لحقوق الأطفال.