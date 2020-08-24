إيران تعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

اقترحت وزارة الداخلية الإيرانية موعدين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على إجراء الانتخابات في 17 يونيو 2021 وقال رئيس اللجنة الانتخابية الإيرانية جمال عرف، إن تقويم الانتخابات الرئاسية يبدأ من مارس القادم وهي مرحلة استقالة المرشحين والتي يجب أن تتم قبل ثلاثة أشهر، والأمر نفسه يشمل انتخابات المجالس المحلية ومجلس خبراء القيادة، التي تتزامن مع الانتخابات الرئاسية

وقال إن الانتخابات التكميلية للدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، ستجري في 11 سبتمبر 2021 لانتخاب 11 نائبا من بين 22 من المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات وأوضح أن التقسيم الإداري للبلاد سيبقى كما هو وليس هناك نية لاستحداث محافظة جديدة غير المحافظات الإحدى والثلاثين.